Noélia confronta Daniel Monteiro e exalta-se em direto

Noélia do 'Big Brother' esteve em direto no 'Extra' de quarta-feira, dia 5 de agosto e aproveitou para colocar alguns pontos nos 'is' com alguns colegas, num confronto entre dois grupos da casa, os 'Kamikaze', e os 'Sensatos'.A concorrente que ficou em terceiro lugar no desafio confrontou Daniel Monteiro sobre o jovem lhe ter chamado "de baixo nível" na casa mais vigiada do País., atirou Noélia, magoada com a atitude do colega.,, disse Daniel, garantindo que foi, disse ainda o companheiro de Iury., questionou Noélia., disse., continuou Daniel, garantindo que não tinha que dar mais explicações a pessoas que não quer levar para a vida cá fora, como é o caso dela.Noélia ainda 'atacou' o bombeiro alegando que desde que foi expulso e regressou depois ao reality show não fazia nada, alegando que deixava frigideiras "24 horas por lavar" na cozinha ou a casa de banho "toda suja".Depressa os ânimos se exaltaram nos bastidores do programa com troca de 'farpas' entre os dois concorrentes, que elevaram o tom em direto.Veja o momento: