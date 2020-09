Noélia do 'Big Brother' arrasada após estreia como comentadora

16 set 2020 • 19:31

Noélia, a concorrente que ficou em terceiro lugar na última edição do 'Big Brother' estreou-se como comentadora no 'Você na TV' e já está a ser alvo de críticas.A ex-concorrente do reality show foi anunciada em direto por Manuel Luís Goucha como a nova comentadora oficial do 'Big Brother' e vai marcar presença todas as semanas comentar a gala e aquilo que vai acontecendo dentro da casa, tal como referiu o apresentador do programa das manhãs.A algarvia surgiu visivelmente mais magra e com novo visual, agora com o cabelo num tom escuro, e muito satisfeita por abraçar novo desafio. No entanto, foram vários os seguidores que mostraram o desagrado nas redes sociais a propósito da escolha., foram algumas das 'farpas' deixadas por alguns seguidores, espantados por verem a concorrente como comentadora do programa.