Noélia do 'Big Brother' em lágrimas ao recordar morte do irmão e do pai

Desafiada a desenhar a curva da vida na sala secreta do reality show da TVI, Noélia não conteve as lágrimas na última gala de domingo, ao recordar a morte do irmão, com trissomia 21 e do pai, que faleceu pouco tempo antes de entrar no programa.

À conversa com Cláudio Ramos, a concorrente algarvia desabafou: "O meu irmão nasceu com muitos problemas. Ele toda a vida usou fraldas, tivemos que lhe dar a comida à boca, nunca teve autonomia. Sempre foi dependente das pessoas que o rodeavam. Sempre tive muito presente em tudo, fiz o máximo que pude para ajudar tudo e todos à minha volta. Sempre fui uma cuidadora".

Para além da morte do irmão, Noélia revelou a grande mágoa por não se ter despedido do pai: "O covid-19 roubou-me a despedida que eu gostaria de ter feito ao meu pai. Não tive a oportunidade de lhe dizer que gostava muito dele. Foi difícil. Quando nós vemos alguém a partir tão cedo e que trabalhou tanto, nós começamos a pensar de outra maneira. O meu pai faleceu aos 56 anos".

Numa gala marcada por fortes emoções e ânimos à flor da pele, Noélia voltou a ser nomeada pelos colegas, juntando-se a Slavia, Soraia e Ana Catharina, que ficou nomeadamente automaticamente por se recusar a nomear apenas mulheres.



Veja o momento de grande emoção:

Noélia recorda morte do irmão e do pai