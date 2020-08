Noélia do 'Big Brother' pedida em casamento em direto no 'Você na TV'

Noélia foi pedida em casamento em direto durante a emissão do 'Você na TV'.A concorrente começou por recordar, à conversa com Maria Botelho Moniz, o episódio em que o companheiro a surpreendeu com o mesmo pedido quando ainda estava dentro da casa mais vigiada do país.

"Não estava à espera. A minha reação era de quem não estava à espera. Foi um sim automático. Nunca tinha pensado em casar, mas já que fui pedida em casamento… Nunca tive esse sonho. Não sou aquela mulher que quando tinha 19 ou 20 anos já sonha me casar e ter filhos. Dedico-me mais ao trabalho e não penso muito nesse lado romântico. Já namoro há tantos por isso vou casar para o ano", confessou à apresentadora.

Momentos depois, o namorado da algarvia, Filipe, entrou em estúdio, ajoelhou-se e pediu-a novamente em casamento. Desta vez, já juntos, conseguiu colocar-lhe o anel no dedo enquanto se declarava.



Noélia ficou radiante com a surpresa e não hesitou em voltar a dizer 'sim' ao homem que a tem apoiado sempre.