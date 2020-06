Noélia é pedida em casamento no 'Big Brother' e fica eufórica

A carregar o vídeo ...

Noélia é pedida em casamento

Noélia foi surpreendida, durante a tarde desta quinta-feira, com um pedido de casamento por parte do namorado, Filipe.O companheiro da concorrente do 'Big Brother', com quem mantém uma relação amorosa há dez anos e vive há três, enviou-lhe um avião com a mensagem onde lhe pediu para darem o nó.Emocionada, Noélia correu para o exterior da casa e não conteve a alegria. "Aceito, aceito! Vai haver casamento!", disse, para a câmara do exterior da moradia, respondendo ao namorado.Em declarações à 'Vidas', Filipe Sobral revelou que tem estado a falar com a produção do programa da TVI para também conseguir oferecer um anel à concorrente, de maneira a completar o pedido com o acessório especial.O momento fez 'as delícias' de todos os concorrentes da casa, que se mostraram felizes por Noélia estar noiva e comemoraram.Recorde-se que Sónia