Noélia recebe avião com indireta a Sónia

Depois da discussão acesa entre Noélia e Sónia, na última terça-feira, a concorrente algarvia recebeu um avião de apoio dos fãs, na tarde desta quarta-feira, dia 24.

A mensagem que os fãs de Noélia enviaram continha uma indireta à concorrente do Norte: "Noélia, a líder contra ti, Portugal contigo", referindo-se à líder da semana, Sónia.

Apesar de Noélia ter agradecido a mensagem, decidiu não responder aos fãs por "respeito" à líder.

Recorde-se que Sónia está a causar cada vez mais polémica no reality show da TVI, arrancado diversas críticas por parte dos comentadores do programa, bem como do público.