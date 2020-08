Noélia revela que perdeu 10 quilos dentro da casa do ‘Big Brother’

15 ago 2020 • 13:58

Noélia foi uma das convidadas de Fátima Lopes no programa ‘A Tarde é Sua’, esta sexta-feira, dia 14 de agosto e à conversa com a apresentadora revelou que perdeu 10 quilos na casa do ‘Big Brother’.

"Há três anos abri a minha segunda loja e desde aí não tive mais tempo para fazer desporto, logo deixei-me engordar um bocadinho", começou por afirmar.

A concorrente algarvia não escondeu que um dos seus objetivos era mudar o estilo de vida dentro da casa mais vigiada do país: "Pensei assim ‘Vou para o Big Brother, vou ter tempo, eles devem ter pôr lá algumas máquinas, vou aproveitar e assim que eu possa e o tempo que eu tenho vou fazer algum desporto, ter cuidado com a alimentação e assim perder peso ao longo do tempo", afirmou.

"Pesei e perdi 10 quilos enquanto lá estive", revelou.