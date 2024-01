Noémia Costa abre 'guerra' a César Mourão: "Gentinha minúscula"

Noémia Costa recorreu à rede social Facebook para partilhar a sua indignação. Apesar de não se ter dirigido a ninguém em concreto, os seguidores não têm dúvidas que a mensagem é dirigida a César Mourão.Em causa está o facto do humorista, que integra o leque de investigadores do programa 'A Máscara' (SIC) ter gozado com a filha da atriz, Joana França. Tudo aconteceu depois de um palpite da colega Aurea., disse.César foi mais longe e ainda perguntou, em tom de gozo, à Serpente [uma das máscaras] se sabia quem era Joana França.Depois deste episódio, Noémia Costa não conteve a sua indignação. "escreveu no Facebook.Também os internautas se pronunciaram sobre o episódio com alguns comentários., foram apenas alguns dos comentários.