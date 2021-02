Noémia Costa refugia-se na filha após morte do ex-marido Licínio França

02 fev 2021 • 18:29

Amor Maior! Amo-te daqui até à lua", escreveu na legenda da fotografia em que surge abraçada à filha.



, escreveu na legenda da fotografia em que surge abraçada à filha. Joana não demorou a responder à atriz de 'Terra Brava' da SIC: "Amo-te mãe".

Joana não demorou a responder à atriz de 'Terra Brava' da SIC:

Três dias após a morte do ex-marido, que morreu no passado sábado, dia 30 de janeiro,tem encontrado conforto nos braços da filhaRecorde-se que a artista esteve casada com o ator durante 20 anos. Uma relação que ficou marcada pelas acusações de violência doméstica, referidas por Noémia Costa a Daniel Oliveira no 'Alta Definição' da SIC, em novembro passado.