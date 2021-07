Noémia Costa revela sonho com Maria João Abreu: "Ela agarrava-me nas mãos e dizia-me que estava tudo bem"

continuidade a algumas das histórias da personagem interpretada por Maria João Abreu.

Com a morte de Maria João Abreu, que interpretava 'Sãozinha', em 'A Serra', a produtora da novela acabou por escolher Noémia Costa para dar seguimento à história. Embora se mostre feliz por integrar a trama, a atriz não esconde que é difícil estar a "subsituir" a amiga., começou por afirmar à revista 'TV Mais'.Noémia referiu, ainda, que tem sido difícil lidar com a morte prematura de Maria João Abreu e que no cenário da novela há várias fotografias da atriz., recordou.À publicação, a atriz revelou que no dia em que aceitou integrar o elenco de 'A Serra', da SIC, para dar continuidade à trama após a saída da Maria João Abreu, sonhou com a amiga.contou à revista 'TV Mais'.A gravar já há algum tempo, a atriz referiu que foi bem recebida na trama.Noémica Costa referiu ainda que está a viver momentos divertidos nas gravações de 'A Serra'. "A alegria da Zezinha ajuda bastante. Sou positiva por natureza, mesmo que esteja tudo a ruir à minha volta vejo sempre que o amanhã vai ser melhor, vivo pela fé e não pela vista. É um bocado isso o que eu faço. Amanhã vai ser melhor".Recorde-se que Noémia Costa vai dar