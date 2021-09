Noite da música dos Video Music Awards com rainhas da ousadia

01:30

Vânia Nunes

Nova Iorque foi palco de mais uma edição dos MTV Video Music Awards no passado domingo e, numa altura em que os eventos voltam a ter alguma normalidade depois do alívio das restrições decorrentes da pandemia, as celebridades apostaram tudo no guarda-roupa, com brilhos e transparências.Jennifer Lopez foi uma delas. Após ter sido o centro das atenções no Festival de Cinema de Veneza, ao surgir elegante ao lado de Ben Affleck, agora fez furor sozinha. Saltou a parte da passadeira vermelha, mas deu tudo em palco e aos 52 anos foi considerada uma das mais sensuais da noite, com um vestido com várias aberturas laterais com assinatura David Koma.Madonna, a primeira artista feminina a ganhar um prémio semelhante (Video Vanguarda Award), em 1986, abriu a cerimónia com um modelo arrojado e deixou uma mensagem para aqueles que não acreditavam no seu futuro. "Diziam que não duraríamos, mas ainda estamos aqui".O look de Megan Fox tem corrido mundo. Com uma silhueta invejável, a atriz usou um vestido completamente transparente e uma lingerie com brilhantes por baixo. O modelo foi criado por Mugler. Ashanti, Paris Hilton e Ciara foram outros dos nomes em destaque.Justin Bieber foi o grande vencedor dos MTV VMAs 2021 ao arrecadar os prémios para Artista do Ano e Best Pop com ‘Peaches’, tema que interpreta em parceria com Daniel Caesar e Giveon. Olivia Rodrigo, estreante no evento, também saiu triunfante. Levou para casa o prémio de Canção do Ano e ainda o galardão de Melhor Nova Artista e o de Performance Push do Ano.