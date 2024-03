'Noite das Estrelas' com novas caras no painel de comentadores

01:30

Agora sem a companhia de Rui Oliveira na ‘Noite das Estrelas’ () - que se estreia no ‘Manhã CM’ durante a próxima semana -, a apresentadora Maya recebe um comentador convidado diariamente.Depois desta segunda-feira ter no painel o ex-concorrente do Big Brother (BB), Pedro Soá, esta terça-feira será a vez de outro participante do mesmo reality show, Rui Figueiredo.Já na quarta-feira, 14, o programa do canal dorecebe Ricardo Azedo, protagonista do podcast ‘Oh filhos calem-se’. No dia seguinte, a ‘Noite das Estrelas’ conta com a participação de Léo Caeiro, comentador de outro programa da, ‘Manhã CM’.E para terminar a semana, na sexta-feira, 15, a apresentadora Maya e os outros comentadores residentes vão ter a companhia do humorista Marco Horácio.