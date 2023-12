Noite de emoções para o clã Carreira na terceira ‘Gala dos Sonhos’ da Associação Sara Carreira

André Sardet revelou uma conversa com a mãe de Sara Carreira.

Foram vários os artistas convidados para a ‘Gala dos Sonhos’

Foto: Pedro Catarino

19 dez 2023 • 01:30

Domingo foi uma noite cheia de emoções para a família Carreira. Na Altice Arena, em Lisboa, realizou-se a terceira 'Gala dos Sonhos' da Associação Sara Carreira, que, para uma sala cheia de anónimos e famosos, abriu com David Carreira a cantar o seu novo tema dedicado à irmã, 'Borboleta'.