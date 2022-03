Noite de festa na 'Cidade dos Anjos' com os prémios SAG Após anos de pandemia, estrelas de Hollywood voltaram a reunir-se para homenagear os melhores da indústria.

Noite de festa na 'Cidade dos Anjos' com os prémios SAG

01:30

Débora Couceiro e Miguel Azevedo

Foi de brilho, arrojo e beleza que se ‘pintou’ a noite do passado domingo na 28ª cerimónia de prémios SAG (Sindicato dos Atores de Hollywood), em Los Angeles, EUA. Reunidas estiveram as maiores estrelas do mundo do cinema e da televisão. Rachas, decotes ousados e brilhos fizeram parte dos looks que arrasaram na passadeira vermelha. Lady Gaga optou por um vestido branco que foi o centro das atenções. Já Vanessa Hudgens surpreendeu num vestido azul que realçou a sua beleza.



Os vencedores dos prémios de melhores atores de cinema, Will Smith e Jessica Chastain, também foram alvos de elogios pela elegância, com a atriz a optar por um fato brilhante prateado com um decote generoso. Hellen Mirren, que arrecadou o prémio honorário, e o elenco da série ‘Succession’, da HBO (vencedora do prémio de melhor elenco em série dramática), não puderam deixar de apelar à solidariedade para com a Ucrânia.

Mais sobre