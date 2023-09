Noite de prémios reúne rostos do futebol português

Evento decorreu na Alfândega do Porto e juntou vários rostos do futebol nacional. Rui Costa recebeu Prémio Campeão.

Rui Costa ao lado da mulher

Foto: Tony Dias/Movephoto

01:30

Carolina Cunha

Os craques da bola trocaram as quatro linhas e brilharam, esta quinta-feira, num evento dedicado ao futebol português. A Alfândega do Porto foi o palco dos Liga Portugal Awards, uma iniciativa que distinguiu quem se notabilizou na última época. O evento reuniu os principais rostos do desporto-rei, entre jogadores, treinadores e dirigentes.Saiba mais no Correio da Manhã