Noiva de Bernardo Silva arranca arranca suspiros grávida de seis meses Inês Degener Tomaz e craque do Manchester City vão subir ao altar a 1 de julho, no Porto.

Inês Degener Tomaz é dona de uma forma física invejável e, mesmo grávida, continua a arrancar suspiros. A modelo, de 25 anos, prepara-se para ser mãe pela primeira vez ao lado de Bernardo Silva, uma das estrelas do Manchester City, em setembro. Ao mesmo tempo que aguardam a chegada do bebé - uma menina - os dois preparam-se também para subir ao altar, no dia 1 de julho, no Porto, numa cerimónia em que são esperados cerca de 350 convidados, entre eles vários nomes do futebol português e internacional. O copo d’água deverá realizar-se numa quinta no Douro.



Recorde-se que Inês e Bernardo estão juntos há cerca de três anos. O pedido de casamento foi feito pelo jogador há um ano.

