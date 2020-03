Noiva de Boris Johnson grávida sai de casa após teste positivo

Boris Johnson confirmou que está infetado com o novo coronavírus.", disse, através de um vídeo publicado no Twitter.", acrescentou ainda.Alguns funcionários da residência do primeiro-ministro britânico foram mandados para casa, masPor isso,, "longe do número 10 da Downing Street, com o cão do casal, Dilyn", avança o 'The Telegraph'.O casal anunciou há um mês o noivado e a chegada do primeiro filho em comum.