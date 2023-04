Noiva de Marco Costa recorda fase difícil

"Mudou muita coisa. Ele estava lá e eu estava cá a aguentar o barco, como se costuma dizer, e fui alvo de algumas críticas e ainda sou", acrescentou ainda.





"Eu não lido. Não leio ou quando leio por alguma razão aprendi que o que os outros dizem sobre mim diz mais sobre eles do que sobre mim".



Ainda no programa 'Goucha', Carolina Pinto recordou o início do relacionamento com o ex concorrente do 'Big Brother'.



"O Marco começou a falar comigo através do Messenger no Facebook no dia de anos do Vicente", contou.



"Quando ele começou a mandar-me mensagens nem entrei no perfil para ver, achei-o simpático e tocou-me um bocadinho ao coração porque começou a falar do Vicente", confessou revelando que apesar de saber que Marco Costa era uma figura pública, não sabia que tinha participado em programas como a 'Casa dos Segredos'.



"Nem lhe dei assim muita conversa e lembro-me que ele até me bloqueou. 'Não queres falar, está tudo bem, vai à tua vida' e bloqueou-me. Há um dia em que penso: 'sou uma parva, o rapaz estava a ser super atencioso, super querido'", revelou.



Recorde-se que Marco Costa e Carolina têm uma filha em comum, Maria Emília.

