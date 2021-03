Namorada de Palhinha brilha em palco no novo programa de Cristina Ferreira

01:30

Vânia Nunes

Patrícia Palhares, namorada de João Palhinha, do Sporting, foi um dos nomes que se destacaram na primeira emissão no novo programa de talentos da TVI, ‘All Together Now’, no domingo. Além dos dotes vocais, que a fizeram passar à semifinal, a estudante de Medicina Dentária, de 23 anos, deu nas vistas pela sua beleza.Há muito que a jovem anseia por um lugar no mundo da música e poderá ver no concurso de talentos a oportunidade que sempre sonhou. "A força da vida tem uma existência própria que dita o destino de raros acontecimentos, surgem e podem nunca mais voltar. Por isso, agarro-os como foi este, tem sido uma experiência muito boa e de coração cheio digo: Obrigada", escreveu, nas redes sociais.O jogador do Sporting mostrou-se encantado com a prestação da companheira e partilhou a sua publicação. "Orgulho", acrescentou.Em 2017, Patrícia já tinha tentado a sua sorte no programa ‘Just Duet’, da SIC.No plano pessoal, Patrícia também vive uma fase feliz, uma vez que se encontra a preparar o casamento com João Palhinha. O casal ficou noivo em setembro.