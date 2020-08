Noivado? "Não sei de nada!" Dolores Aveiro reage aos últimos rumores

Mãe de Cristiano Ronaldo quebra silêncio sobre especulações em torno do casamento do filho.

No último fim de semana, o 'SIM' deagitou a internet.A espanhola fez soar os alarmes de que teria sido pedida em casamento ao publicar uma foto numa festa com Ronaldo e com a legenda a dizer "Sim".O CM contactou Dolores Aveiro que garantiu não ter conhecimento do assunto., disse, garantindo estar focada na sua saúde, que se encontra mais frágil desde que sofreu um AVC.Recorde-se que Ronaldo já falou várias vezes sobre a vontade de subir ao altar com Gio. O tão esperado momento poderá acontecer em breve.