Noivo de Noélia 'ataca' Daniel Monteiro do 'Big Brother: "Mete nojo"

O companheiro de Noélia do 'Big Brother' revoltou-se com o confronto que a companheira protagonizou com o colega Daniel Monteiro na passada quarta-feira, em direto, na rubrica 'Extra' do programa.Filipe mostrou-se sem 'papas na língua' para criticar o bombeiro., disse o companheiro da algarvia, que não deixou de elogiar a postura da noiva durante o confronto., disse.Recorde-se que o companheiro de Noélia surpreendeu-a com um pedido de casamento ao visitar a casa mais vigiada do país quando a concorrente ainda lá estava. Após a grande final, voltou a pedir a mão da amada em direto no 'Você na TV'.