Nome de filha recém-nascida de Harry e Meghan é homenagem à rainha e a Diana

Harry e Meghan Markle anunciaram, ontem, o nascimento da segunda filha, a quem chamaram Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, num gesto que simboliza o enterrar do machado de guerra com a família real britânico, com quem o casal tem estado desavindo. O nome da bebé, que nasceu na última sexta-feira, no Hospital Santa Barbara Cottage, na Califórnia, homenageia não só a mãe do duque, a princesa Diana, mas também a rainha Isabel II, a quem o marido tratava carinhosamente por Lilibet. “Lili nasceu na sexta-feira, dia 4, às 11h40 [...] Pesa 3,5 kg e tanto a mãe como a bebé estão de boa saúde, a recuperar em casa. O nome é uma homenagem a Sua Majestade, a rainha, a quem a família trata por Lilibet e à sua adorada avó, a princesa de Gales”, pode ler-se no comunicado enviado pelos duques, em que pedem a quem quer enviar presentes para a bebé que o faça como contributo para associações na luta pelos direitos das mulheres.









A pequena Lili vem juntar-se a Archie, de dois anos, e é o 11º bisneto da rainha, o primeiro a nascer depois de o marido, Filipe de Edimburgo, ter morrido, em abril. “Fomos abençoados com o nascimento de Lili, que é muito mais do que alguma vez pudéssemos imaginar. Estamos muito gratos pelo amor e orações recebidas um pouco por todo o Mundo”, anunciaram os duques, radiantes com a família.

A homenagem à princesa Diana, que morreu num trágico acidente em 1997, e à rainha Isabel II, é vista pelos britânicos como um caminho para estreitar ligações com a família e restabelecer a paz, que se perdeu nos últimos tempos, depois de o casal ter decidido abandonar a realeza e das polémicas declarações de Meghan e Harry em entrevista a Oprah Winfrey.



Tensão após revelações bombásticas a Oprah

A família real britânica tem vivido tempos de muita polémica, que começaram com a decisão de Meghan Markle e Harry de deixarem de ser altos membros da realeza, há mais de um ano, tendo-se mudado para os Estados Unidos. Mas a tensão agudizou-se em março, quando o casal decidiu fazer revelações bombásticas em entrevista a Oprah Winfrey.





Entre outras afirmações, a ex-atriz disse que pensou em pôr termo à vida e Harry denunciou que a família nada fez pelo bem-estar psicológico da mulher. O casal revelou ainda comportamentos racistas por parte do clã, assegurando que um membro da família demonstrou preocupações sobre o tom de pele com que Archie poderia nascer.



Oitava na linha de sucessão



Nascida nos Estados Unidos, Lilibet Diana é oitava na linha de sucessão ao trono britânico, à frente do príncipe André ou da princesa Beatrice. O príncipe Carlos,



Família está "encantada"



A família real britânica já reagiu ao nascimento de Lilibet. Através de um comunicado, pode ler-se que a rainha, Carlos e Camilla, e William e Kate estão “encantados” com a chegada da bebé. O primeiro-ministro, Boris Johnson, também felicitou o casal.