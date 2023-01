Norte-americana eleita a mais bela do mundo

01:30

Ana Maria Ribeiro

Está escolhida a nova Miss Universo e é norte-americana. A descendente de filipinos nasceu no Texas e, aos 28 anos, define-se como uma criadora de moda sustentável.R’Bonney Gabriel - que sucede, no lugar, à indiana Harnaaz Sandhu - defendeu, no seu discurso, a igualdade de género e a importância de se investir nas mulheres para transformar o Mundo. Antes, defrontou a portuguesa Telma Madeira, que chegou às 16 semifinalistas do concurso.A Miss Venezuela Amanda Dudamel e a Miss República Dominicana Andreína Martínez foram coroadas primeira e segunda finalistas na cerimónia que aconteceu no passado sábado em Nova Orleães, nos EUA.