“Nós pedimos ajuda e foi-nos negada”: Paulo Camacho vê turismo rural ser consumido pelo incêndio de Odemira

É com muita tristeza que Paulo Camacho observa o rasto de destruição deixado pelo incêndio que deflagrou no sábado em Odemira, Beja. O antigo jornalista da SIC e a ex-mulher, Luísa Botelho, são donos do turismo rural Teima, localizado no Vale Juncal, em São Teotónio, que acabou consumido pelas chamas. Agora, os proprietários acusam as autoridades de ignorarem os pedidos de socorro.“Nós pedimos ajuda e foi-nos negada”, revelou Paulo Camacho, em declarações à SIC. “Não quero voltar a olhar para um bombeiro e pensar que, quando precisei dele, se ele não estivesse, não estava. O pior é que ele estava e virou-me as costas”, acrescentou, em lágrimas.