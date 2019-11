Nova avaliação médica arrasa Ângelo Rodrigues

Um mês depois de ter tido alta hospitalar, Ângelo Rodrigues começa a mostrar-se desanimado face às notícias que tem recebido na clínica de fisioterapia onde está a ser acompanhado.Após um mês de tratamentos diários intensivos, ainda mal se notam os sinais de recuperação, que vai ser mais lenta do que se previa inicialmente. "A recuperação corre mesmo muito lentamente. Há ali trabalho para muito tempo e é claro que o que o Ângelo mais queria era ficar bom depressa", começa por contar uma fonte, adiantando que, durante mais de um ano, o ator vai ter de se dedicar inteiramente aos tratamentos.Isto porque durante o tempo em que esteve internado – por complicações decorrentes de uma injeção de testosterona – Ângelo, de 32 anos, foi submetido a várias cirurgias para remover necroses (tecidos mortos). Perdeu tecidos e músculos importantes, pelo que agora vai ter de reaprender a andar com a perna esquerda. Perante o cenário complicado, o ator já admitiu, nas redes sociais, que ainda se está a "tentar encaixar" na nova realidade.Enquanto Ângelo Rodrigues esteve internado, Carolina Fernandes, apontada como a sua namorada, foi presença constante no Hospital Garcia de Orta, em Almada, mas o caso mudou de figura quando o ator regressou a casa.Nessa altura, a personal trainer rumou a Cuba com as amigas e desde que voltou continua distante de Ângelo.Desde que teve alta, Ângelo tem andado sempre com uma câmara para filmar o processo de recuperação. As imagens vão fazer parte de um reality show em que o ator vai explicar tudo aquilo por que passou.Para fazer o reality show em que vai mostrar o seu processo de recuperação, Ângelo Rodrigues recebe um incentivo mensal da SIC. O ator vai também participar em breve no telefilme de ‘Golpe de Sorte’, da SIC.