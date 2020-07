Nova biografia sobre Harry e Meghan revela segredos da relação polémica da atriz com o pai

Atriz terá enviado mensagens para o pai a pedir que a levasse ao altar no dia do casamento.

28 jul 2020 • 19:24

Uma nova biografia sobre o príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, está a causar polémica devido à revelação de vários segredos do casal. O livro intitulado ‘Findind Freedom’, em português ‘Encontrar a liberdade’, só será lançado em agosto, contudo, estão a ser desvendadas algumas informações mais polémicas sobre o casal. Entre elas, a relação de Meghan com o pai, Thomas Markle.

Segundo os autores da publicação, Omid Scobie e Carolyn Durand, jornalistas especializados em realeza, a atriz que participou na série ‘Suits’ terá enviado mensagens ao pai um dia antes do casamento a pedir que ele comparecesse e a acompanhasse ao altar. "Na noite anterior ao casamento, ela enviou uma mensagem ao pai", revelaram.

No entanto, o pai de Meghan acabou por não comparecer na cerimónia e a atriz foi acompanhada ao altar pelo pai de Harry, o Príncipe Carlos.

Para além de abordar a relação de Meghan com o pai, o livro relata ainda as polémicas das semanas anteriores ao casamento e pormenores sobre a vida privada do casal.