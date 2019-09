01:30

Continuam as polémicas em torno da casa real britânica e Meghan Markle.Agora, de acordo com o jornal Daily Mail, a guerra está relacionada com o facto de a duquesa manter o mesmo agente dos tempos de atriz.A mulher de Harry estará atualmente em negociações para participar num livro infantil e tudo passou pelas mãos do seu agente de Hollywood, sendo que a rainha não foi consultada."A birra da Meghan em manter o seu staff de Hollywood está a criar um grande mal-estar na casa real. Esta atitude é vista como uma afronta de Meghan, que não cede ao protocolo", diz fonte.