Nova canção de Shakira lança mais farpas a Piqué

Shakira e Piqué

01:30

Depois da polémica estrondosa com ‘Bzrp music sessions 53’, Shakira volta a lançar uma série de farpas ao ex-companheiro, o antigo futebolista Gerard Piqué, na sua nova música, ‘TQG’, revelada esta sexta-feira."Disseste que me superaste e arranjaste uma nova namorada, o que ela não sabe é que tu acompanhas todos os meus ‘stories’", canta a artista colombiana, no tema que conta com a colaboração de Karol G. "Diz à tua nova bebé que eu não compito por homens" ou "já me esqueci de tudo o que vivemos e é isso que te magoa" são outros dos mimos que a artista vai dirigindo ao ‘ex’, pai dos seus dois filhos.A separação, recorde-se, foi atribulada, sobretudo por causa da alegada traição de Piqué com a jovem Clara Chía, agora sua namorada.