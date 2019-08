Nova conquista de Ruben Rua faz furor

Namorada do apresentador da TVI está a dar que falar devido às suas fotos sensuais

Ruben Rua e Amanda

Foto: Instagram

Carolina Cunha

Ruben Rua, de 32 anos, voltou a abrir as portas ao amor e está novamente apaixonado. Apesar de ter mantido a discrição ao longo dos primeiros meses da relação, o romance confirma-se e o apresentador da TVI vive dias de grande felicidade ao lado de Amanda Amorim.



Atualmente de férias, a desfrutar de alguns dias de descanso na costa Amalfitana, em Itália, o casal tem partilhado diversas fotografias nas redes sociais em que revelam os vários momentos de cumplicidade que têm vivido sob as mais belas paisagens italianas. Apesar de ainda pouco se saber sobre a nova conquista do rosto da estação de Queluz de Baixo, a sua beleza e sensualidade não têm passado despercebidas.





Nas fotografias multiplicam-se os elogios à sua excelente forma física, que já faz furor entre os fãs. Feliz e apaixonado, o ex-marido de Sofia Ribeiro voltou a sorrir ao lado de Amanda e já não esconde o amor que os une.

Recorde-se que o casal já se conhece há algum tempo pois a jovem é irmã do luso-canadiano Justin Amorim, realizador do filme ‘Leviano’, que chegou às salas em 2017 e marcou a estreia de Ruben Rua na representação.