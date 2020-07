Nova contratação da SIC veio do Brasil

17:02

A notícia de que Paulo Rocha está de volta à SIC foi dada em direto no novo programa matinal da estação de Paço de Arcos, ‘Casa Feliz’, e os espectadores do canal não perderam tempo a reagir à nova contratação do canal nas redes sociais.

"A Cristina riu-se", "Oh grande coisa…enfim", "A sério? Tanta coisa para isto", "Isto é a gozar com as pessoas. Não desconsiderando o talento de Paulo Rocha, isto é tudo menos uma ‘bomba’ de contratação. Sinto-me enganada"ou "Tanto alarido para isto", são alguns dos comentários que se podem ler na publicação do programa a anunciar a contratação.

À conversa com os apresentadores do programa, João Baião e Diana Chaves, o ator revelou que o projeto apresentado pelo Diretor de Programas, Daniel Oliveira o deixa feliz. "Não vejo a hora de regressar aí (Portugal) e arregaçar as mangas", disse.

Recorde-se que Paulo Rocha estava no Brasil desde 2011, tendo participado em várias produções da ‘Globo’.