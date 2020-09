Nova crise afasta Diogo Amaral e Jessica Athayde

Após enfrentarem um período conturbado, Jessica Athayde e Diogo Amaral tinham dado uma nova oportunidade à relação em prol do filho, Oliver, de apenas um ano. Contudo, os desentendimentos entre o casal levaram a uma nova crise no relacionamento e a atriz da TVI revelou que está novamente solteira.









Nas redes sociais, em que mostra vários detalhes da vida íntima, Jessy surpreendeu os fãs ao revelar que está sem Diogo Amaral. “Estou tão solteira que se ganhar uma viagem para dois, vou duas vezes”, escreveu a atriz, denunciando o estado civil atual.

Depois de Diogo Amaral se ter mudado para a nova casa da atriz, em Cascais, o casal voltou a seguir caminhos opostos e separou-se novamente. Nas redes sociais, o ator de ‘Terra Brava’ deixou subitamente de fazer publicações na casa que partilhava com Jessica, mostrando a instabilidade da relação com a mãe do filho mais novo, que já passou por vários altos e baixos. Apesar da separação, Diogo continua a ter carta-branca para visitar o bebé sempre que quer e participar nas rotinas do filho.





Desde o início do relacionamento, o casal de atores que enfrentou várias crises lutou por manter um amizade para que o filho, Oliver, crescesse acompanhado pelos dois.





Recorde-se que no início do verão o casal juntou as famílias para umas férias em comum na zona algarvia e vivia um período sereno da relação.