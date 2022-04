Nova estrela em ascensão brilha na TVI

01:30

Carolina Cunha

Depois de ter dado cartas na RTP, Inês Faria, de 24 anos, é o novo rosto da ficção da TVI. Brilha agora em ‘Rua das Flores’, em que interpreta Dália. “Está a ser incrível. Ainda não acredito que estou a participar na novela. Estou a aprender imenso. Era uma vontade minha voltar a representar e, ainda por cima, a fazer comédia. A Dália não é uma personagem linear, tenho de ir a ‘vários lugares’ e é o melhor que um ator pode querer”, contou ao CM.









A oportunidade de entrar na novela das 19 horas da TVI surgiu através de um casting. Quando lhe foi apresentado o projeto, desde logo apaixonou-se pela sua personagem. Inês Faria conta já com 10 anos de carreira. O seu primeiro trabalho foi o telefilme ‘Jogos Cruéis’, seguindo-se ‘Bem-Vindo a Beirais’. Depois da novela fez pequenas participações e lançou um canal no YouTube.

Embora o seu foco seja a representação, em 2019 foi convidada para ser repórter no programa ‘Faz Faísca’, em que esteve dois anos, e no verão passado foi repórter no ‘Tenda às Costas’, também na estação pública.