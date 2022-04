Nova foto de Iñaki com a amante agita Espanha Ex-marido da infanta Cristina e Ainhoa surgem em clima de romance.

Infanta e Iñaki fariam 25 anos de casados

Foto: Lusa

01:30

Quatro meses depois da polémica fotografia de Iñaki Urdangarin a passear de mãos dadas com uma mulher, surge uma nova imagem do ex-marido da infanta Cristina e Ainhoa Armentia num momento de cumplicidade. A imagem foi divulgada pela revista espanhola ‘Hola’, e nela é possível ver Iñaki Urdangarin, de 54 anos, a passear abraçado à nova companheira, de 43 anos.



Esta foto é a prova de que, apesar de toda a polémica, o casal mantém a relação, apesar de ainda não viver junto. O caso entre Iñaki e a advogada foi tornado público em janeiro, e poucos dias depois foi anunciada a separação do antigo jogador de andebol com a filha de Juan Carlos. Os duques de Palma, que fariam 25 anos de casados este ano, já anunciaram que vão mesmo divorciar-se.

