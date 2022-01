Nova guarda-redes do Benfica faz sucesso na Internet

01:30

Carolina Cunha

Katelin Talbert é o mais recente reforço da equipa feminina de futebol do Benfica. O clube da Luz oficializou a contratação da guarda-redes norte-americana, de 22 anos, que jogava no clube britânico West Ham. “Ansiosa por começar a trabalhar com as minhas colegas e ajudar em novas conquistas para o grande Benfica”, escreveu Katelin nas redes sociais sobre a nova fase da sua carreira profissional.









Mas não é só dentro das quatro linhas que a jogadora dá que falar. Nas redes sociais, soma mais de 21 mil seguidores e não se inibe de mostrar o seu lado mais ousado e provocador.

Seja em lingerie ou em biquíni, mostra-se confiante com as suas curvas e faz questão de evidenciar a sua boa forma física.





Os adeptos da Luz não tardaram a dar as boas-vindas à nova aquisição do clube e não ficaram indiferentes à sua beleza e sensualidade. “Bem-vinda menina bonita ao melhor clube do Mundo” ou “Que bela escolha” são alguns dos comentários dos fãs do clube das águias, que apoiam a nova contratação.