Nova mansão de Tom Brady e Gisele Bunchen sem privacidade

Gisele Bundchen, de 39 anos, e Tom Brady, 42, não estão completamente satisfeitos com a nova mansão para onde se mudaram recentemente, na Florida, Estados Unidos, depois de o jogador de futebol americano ter assinado contrato com os Tampa Bay Buccaneers. Tudo porque de acordo com o atleta, a propriedade, avaliada em 7 milhões de euros, não dá a privacidade necessária à família."Onde eu morava em Chestnut Hill, fiquei bastante tempo em segredo. Então, esqueci-me que, de certa forma, as pessoas podiam dirigir-se até minha casa. Ninguém podia ir até onde eu morava em Chestnut Hill. Aqui, as pessoas podem parar na parte de trás", revelou numa entrevista à revista ‘People’, acrescentando: "Quando vamos ao jardim, estão imensos barcos parados e pessoas em frente."De acordo com o ‘Daily Mail’, a mansão, concluída em 2011, tem mais de 27 mil metros quadrados e localiza-se no arquipélago de Davis Islands, conhecido por ter uma vista privilegiada. A propriedade, que já pertenceu ao ex-jogador de basebol Derek Jeter, tem ainda sete quartos, nove casas de banho, piscina e duas garagens para três carros.O mediático casal estará a pagar cerca de 70 mil euros por mês pelo arrendamento do espaço, que se localiza a cerca de dez quilómetros das instalações da equipa de Tom Brady. No entanto, devido ao surto de coronavírus, a família tem passado os dias em casa.O atleta mudou de vida recentemente. Deixou o New England Patriots e assinou por dois anos pela nova equipa, o que lhe rendeu 46 milhões de euros. Gisele Bundchen e os filhos, Benjamin, de dez anos, e Vivian, de sete, também estão a adaptar-se à casa nova.