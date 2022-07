Novas contratações do futebol português vêm em boa companhia

As novas contratações do futebol português trouxeram para perto dos clubes as respetivas caras-metades, e o entusiasmo dos paparazzi é grande, porque se trata de mulheres muito bonitas, que abrilhantam qualquer festa.A bela Kira Winona, namorada do brasileiro David Neres (reforço do Benfica), é uma das modelos mais requisitadas da Alemanha, o seu país natal, mesmo depois de ter sido mãe de uma menina. A pequena Hope Winona Neres nasceu há um ano, fruto desta relação.Também para o clube da Luz vêm o médio argentino Enzo Fernández, com a namorada Valentina Cervantes, e o dinamarquês Alexander Bah, muito bem acompanhado por Nathalie Viktoria.Mas nos outros clubes, também há novidades vistosas...No Futebol Clube do Porto, o luso-canadiano Stephen Eustáquio é um dos jogadores de quem mais se fala. E a namorada, Constança Damião, não é só uma mulher bonita: recentemente lançou uma marca de roupa com a qual espera triunfar no mercado português.Já no Sporting, o reforço leonino Rochinha está noivo da modelo Catarina Sousa, de quem já tem um filho, o pequeno Guilherme. Tudo nomes que prometem dar que falar na nova época futebolística.n