Novas estrelas mamãs vivem explosão de alegria

O amor e as expectativas invadiram o seio de muitas famílias. No campo mediático nacional não foi diferente, e são várias as caras conhecidas que anseiam a chegada dos seus bebés.Débora Monteiro, de 36 anos, está em êxtase com a gravidez de gémeos, fruto da relação com Miguel Mouzinho.A atriz tem partilhado com os admiradores todas as etapas deste momento de pura felicidade, mas também não esconde a ansiedade que sente pelo dia do parto e aquele em que vai conhecer as suas meninas, que está cada vez mais próximo.Mas Débora não é a única estrela a explodir de alegria. Sara Prata também tem desfrutado da sua gravidez com toda harmonia e paz inerente a esta fase que está a viver.Grávida de uma menina, a atriz tem encontrado no companheiro João Leitão, um apoio total.A apresentadora Sílvia Alberto e a atriz Sandra Barata Belo são as repetentes desta fase de muito amor.As duas encontram-se nos primeiros meses de gestação, mas já não conseguem esconder de ninguém a emoção que sentem.