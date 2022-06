Novas ideias dominam último dia no Salão Erótico do Porto

01:30

Sérgio Pereira Cardoso

Balanço muito positivo." Chegou ao fim este domingo a 14ª edição do Salão Erótico do Porto e a organização mostra-se feliz com o regresso depois de uma paragem forçada pela pandemia de Covid-19."Sentimos que, para muitos, o Eros Porto significou o regresso à normalidade e tal espelhou-se no entusiasmo e na adesão aos nossos conteúdos mais interativos", sublinha Juli Simón, diretor do evento, que destaca os milhares de visitantes que procuraram a megaloja de brinquedos eróticos para novas ideias na hora do prazer.A zona Sem Tabus, dedicada à educação sexual, também foi das mais requisitadas nos quatro dias de certame."As pessoas quiseram esclarecer dúvidas e aprender mais. Em consultório, procuraram sobretudo explicação profissional para o que são os seus gostos e práticas sexuais", diz Rafaela Rolhas, psicóloga, especialista em Sexologia Clínica e porta-voz do Eros, que se realizou na Exponor, em Matosinhos, e voltou a ter dezenas de espetáculos ao vivo, protagonizados por estrelas do entretenimento para adultos.