Novas leoas aquecem bancadas de Alvalade

Vânia Nunes

O mercado de transferências do campeonato português de futebol está ao rubro e os reforços do Sporting prometem dar que falar não só pela performance dentro das quatro linhas mas também pela beleza que vão trazer para as bancadas. É que as companheiras de alguns dos craques esbanjam sensualidade e também estão de chegada à capital.









É o caso de Ana Mamore, companheira de Antonio Adán. Com mais de 15 mil seguidores no Instagram, a jovem nutricionista faz furor pelo corpo escultural que exibe nas imagens que partilha em biquíni.

No final de agosto, divulgou uma fotografia ao lado do guarda-redes de 33 anos, em Belém, mostrando-se feliz por estar em Portugal e a prestar apoio incondicional ao namorado. “A nossa aventura começa”, escreveu na legenda.