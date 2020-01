Novo amor de Fernanda Serrano leva a corte de relações com Pedro Miguel Ramos

Fernanda Serrano, de 46 anos, foi apanhada com o novo namorado durante as férias a São Tomé e Príncipe e a relação parece ter apanhado de surpresa muitas pessoas do núcleo próximo da atriz, inclusivamente o ex-marido, Pedro Miguel Ramos.Depois da revelação de que Fernanda mantinha uma relação com o personal trainer Ricardo Pereira, o ex-casal deixou de seguir na rede social Instagram, dando sinais de algum mal-estar.Segundo foi possível apurar, Pedro – que ainda não terá uma nova namorada – não estava a par deste amor nem preparado para ver a atriz apaixonar-se. "Foram 15 anos de casamento. Não é fácil aceitar algumas coisas, mas a vida segue", diz uma fonte próxima dos dois.Apesar das dificuldades inerentes a uma separação, Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos – que anunciaram a separação em junho – têm feito de tudo para que os quatro filhos não se ressintam da rutura."As crianças são a grande prioridade deles e nesse sentido a Fernanda tem sido incrível a gerir as coisas. O Pedro pode estar com os filhos sempre que quiser", diz a fonte.Depois de uns dias de férias em São Tomé e Príncipe, Fernanda Serrano e Ricardo Pereira regressaram este sábado a casa.surpreendeu-os na zona das chegadas, no aeroporto de Lisboa, mas para não serem apanhados juntos, a atriz e o personal trainer optaram por deixar o espaço separados. Ricardo foi o primeiro a sair e mais de meia hora depois foi a vez de a atriz abandonar o aeroporto.Já no exterior, o namorado aguardava no carro pela chegada de Fernanda e os dois seguiram juntos para casa.Confrontada pelos jornalistas, a atriz limitou-se a dizer que tinha direito à sua privacidade, não confirmando nem desmentindo o namoro. Revelou também que o período de férias foi revigorante e que voltou de baterias recarregadas.Após o fim do casamento com Pedro Miguel Ramos, Fernanda Serrano manteve-se dedicada aos quatro filhos em comum com o empresário.Apesar de a atriz deter a guarda total das crianças, Pedro Miguel está autorizado a visitar as crianças sempre que quiser.Durante a estadia em São Tomé e Príncipe, Fernanda Serrano partilhou vários registos nas redes sociais. Nas fotografias divulgadas, a atriz surge sempre sozinha, sem a companhia do namorado, Ricardo Pereira, que prefere não assumir.