Novo amor de Fernanda Serrano vence todas as barreiras e obstáculos

Dizem que estou livre... dizem", a frase é de, e é a primeira vez que a atriz dá a entender que o namoro com Ricardo Pereira está de pé e para durar... Os últimos meses foram o verdadeiro tormento para a estrela da TVI que voltou a apaixonar-se e tentou a todo o custo salvaguardar a exposição deste romance.No entanto, a viagem a São Tomé e Príncipe denunciou-o. Volvidos a Portugal, Serrano recusou-se a comentar a possível relação, mas também não a desmentiu. O sentimento vivido pela atriz não caiu bem ao ex-marido Pedro Miguel Ramos, que teve dificuldade em ver a eterna amada refazer a sua vida.Despreocupada com as dores do passado, Fernanda seguiu em frente e, contra todas as vozes críticas deste novo romance, fê-lo vingar. O amor entre a atriz e o personal trainer está cada vez mais firme, embora a discrição seja palavra de ordem em todos os momentos e ocasiões. Esta quarentena tem sido prova disso.Embora Fernanda Serrano tenha tomado todas as precauções para proteger os quatro filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, e também os pais, Jaime e Ercília, o mesmo não se pode dizer do seu companheiro...Levanta-se cedo e segue sozinho para o areal. É no mar que descomprime o stress do dia a dia. Volta posteriormente a casa para estar com as filhas. Uma ação pouco elogiada pelos amigos mais próximos que já tentaram chamá-lo à razão, alertando-o para a interditação das praias.Durante o período da tarde, o PT dedica-se ao culto do corpo. Ricardo é visto a praticar exercício físico diariamente nos espaços verdes do aldeamento privado da Margem Sul do Tejo., escreveu numa recente publicação nas redes sociais, onde se mostrou altamente motivado para enfrentar estes dias de isolamento social voluntário e aconselhado pelo Estado e autoridades de Saúde.A guarda dos filhos detem sido respeitada. Os meninos têm estado regularmente com o pai. É o próprio quem os motiva a praticar atividades no exterior, com as devidas restrições de segurança, e também refeições como almoços ou lanches reforçados. Esta é aliás uma das exceções previstas no Estado de Emergência, renovado na última semana, que possibilita aos pais fazerem a troca dos filhos sem restrições, mas com devidas regras.Durante o período em que está sozinha sem a companhia dos quatro filhos, Fernanda Serrano dedica atenções ao lado profissional que agora está em stand-by. A atriz encontrava-se até há três semanas em gravações da novela ‘Amar Demais’, da TVI, com estreia prevista para setembro. Os trabalhos da trama estão suspensos até nova avaliação por parte da direção estação de Queluz de Baixo e a Plural, produtora responsável pela ficção. A estrela do quarto canal foi já chamada a estar presente numa emissão especial que está a ser preparada. Ao seu lado vão estar outros rostos da estação como Manuel Luís Goucha, Fátima Lopes, Cláudio Ramos, Pedro Teixeira e Maria Botelho Moniz.Os contornos desta "surpresa" da TVI aos espectadores ainda está a ser planeada. Os profissionais estiveram reunidos com Nuno Santos, atual diretor de programas da televisão da Media Capital, por videochamada a definir aquilo que irá acontecer, e em que moldes. Tudo indica que seja uma emissão conduzida exclusivamente a partir de casa.