Novo amor de Miguel Cristovinho já namorou com outro famoso

Miguel Cristovinho, de 34 anos, encontrou o amor ao lado de uma antiga colega de Cristina Ferreira, com quem o músico dos D.A.M.A tem uma forte relação de amizade. Chama-se Cátia Figueiredo e foi produtora da TVI, tendo trabalhado diretamente com a diretora de Ficção e Entretenimento da estação de Queluz de Baixo.No entanto, o artista não é o primeiro namorado famoso de Cátia Figueiredo. Em 2019, o ator Rodrigo Soares assumiu o namoro com a ex-produtora. Chegaram a passar juntos a quarentena devido à pandemia da Covid-19, mas a relação acabou por não resistir.Na revista 'Vidas' desta semana (publicada este sábado com o Correio da Manhã), saiba mais sobre a nova namorada de Miguel Cristovinho.