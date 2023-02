Novo amor de Raquel Tavares já teve mais namoradas famosas. Conheça-as

Os dois conheceram-se nos bastidores da novela ‘Espelho D’Água’, da SIC, mas a paixão arrefeceu quando as gravações da novela terminaram.

Raquel Tavares e Renato Godinho mantêm uma paixão às escondidas há cerca de seis meses. Discreto quanto à sua vida privada, Renato Godinho teve outras relações que decidiu manter secretas.O ator da SIC, de 41 anos, foi casado durante 13 anos com Patrícia Leitão, com quem tem um filho, Sebastião, de 12. A separação deu-se em 2017 e Renato Godinho confessou que esta foi uma fase atribulada, e assume que uma das principais dificuldades que teve na separação foi ter de ficar longe do filho.No entanto, ainda em 2017, o artista e a atriz Liliana Santos, de 42 anos, foram várias vezes fotografados aos beijos e vistos em clima de romance.Apesar de não terem assumido a relação, sabe-se com os dois estiveram oito meses juntos, tendo terminado o namoro em abril de 2018.Sempre discreto e na base do secretismo, Renato Godinho voltou a apaixonar-se em 2019 pela diretora de Comunicação da Clínica Milénio, Ana Carreteiro, de 44 anos, que tem dois filhos de Tiago Vieira, filho do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. O romance terminou pouco tempo depois.Agora, o ator encontrou o amor ao lado de Raquel Tavares, com quem mantém "uma relação muito especial" desde agosto do ano passado.