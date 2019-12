Novo amor de Tony Carreira não apaga gratidão a Fernanda

Tony Carreira

André Filipe Oliveira

A relação de Tony Carreira com Ângela Rocha em nada abalou a relação do cantor com a ex-mulher, Fernanda Araújo. Os dois assinaram os papeis do divórcio em junho, mas o cantor garante que a união da família está intacta:Em plena época de festas, períodos em que se apela ao amor e união das famílias, Tony não descarta a companhia da ex-mulher e tudo graças aos três filhos, Mickael, David e Sara, que fizeram de tudo para os juntar no Natal. A boa relação entre o ex-casal é motivo de alegria para o artista.A vida amorosa de Tony Carreira não é uma dor de cabeça para os filhos, pelo contrário. "[A minha relação] foi [contada] pouco a pouco. Os meus filhos são pessoas civilizadas, bem educadas e formadas", tranquilizou Tony Carreira em entrevista.