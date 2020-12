Novo 'Big Brother' terá famosos e anónimos

Cristina Ferreira já mostrou não ter mãos a medir, no que toca a promessas para o ano de 2021. Nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI tornou oficial a estreia do formato 'Big Brother – Duplo Impacto', previsto para o dia 3 de janeiro. Com um novo prémio em jogo, esta edição garante novas surpresas.





Durante a apresentação, a apresentadora da TVI avançou com alguns pormenores sobre o programa, que será conduzido pela dupla "improvável", Teresa Guilherme e Cláudio Ramos.





"Os estilos de cada um são diferentes. Este é o grande desafio e o grande entusiasmo", referiu.





Cristina Ferreira garante que o formato previsto para 2021 será totalmente diferenciado dos anteriores.



"Vamos juntar concorrentes do 'Big Brother' da Teresa com concorrentes do 'Big Brother' do Cláudio, mas não é só", deixou em aberto.





"Há espaço para a entrada de outros concorrentes (…) Podem ser de outros reality shows, podem ser famosos, podem nunca ter aparecido na televisão, podem ter trabalhado no 'Big Brother'…", disse sem adiantar mais detalhes.

A apresentadora da TVI acrescentou que "para já", a nova edição conta com 12 concorrentes. Um número que pode vir a ser alterado.



"Isso ainda está em aberto. A decisão será tomada em breve", anunciou.

Quanto ao 'Big Brother – A Revolução', ainda a decorrer, Cristina Ferreira promete uma emissão especial para a noite de 24 de dezembro.