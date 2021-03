Novo bisneto da Rainha Isabel II nasceu no chão da casa de banho

No meio do caos que a família real britânica tem vivido, com o estado de saúde delicado do duque de Edimburgo e as declarações bombásticas de Meghan e Harry a Oprah Winfrey, há finalmente motivos para celebrar.Mike contou que o parto foi bastante tranquilo e que, após cortar o cordão umbilical do bebé, desfrutou do contacto com o recém-nascido "pele com pele" enquanto assistia a uma partida de futebol na TV.Este é o terceiro filho de Zara, de 39 anos, que é filha da princesa Ana. Lucas é o 10º bisneto da Rainha Isabel II.