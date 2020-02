Novo craque do V. Setúbal traz musa para as bancadas

A nova contratação do Vitória de Setúbal, Mirko Antonucci, veio agitar o balneário do clube, mas as bancadas também vão beneficiar com a concretização deste negócio. É que a namorada do jovem italiano tem tudo para fazer furor entre os adeptos.Ginevra Lambruschi tem 22 anos, descreve-se como "influenciadora de moda" no Instagram e só nessa rede social conta com mais de meio milhão de seguidores.Com umas curvas esculturais, a modelo dá asas à sua sensualidade e ousadia com poses sedutoras, muitas delas apenas com lingerie ou biquíni.Mas além de divulgar imagens onde expõe o seu trabalho, a italiana também faz questão de usar as redes sociais para deixar constantes declarações de amor ao reforço do Vitória. Ginevra revelou que o amor pelo jogador de 24 anos "chegou de repente", "quando menos esperava", mas que veio "no momento certo".Entretanto, a modelo já esteve em Lisboa com o namorado e aproveitou as paisagens da cidade para tirar fotografias.Neste momento, a jovem voltou a viajar para Itália e tem matado saudades do companheiro através das novas tecnologias, como mostra nas redes sociais. Ainda assim, refere constantemente que está "com saudades" e ansiosa pelo reencontro. Antonucci respondeu dizendo que estão "sempre juntos".