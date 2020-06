Novo desafio na ficção afasta Margarida Corceiro de João Félix

Aos 17 anos, Margarida Corceiro tornou-se numa das grandes apostas da TVI. Depois da sua estreia em ‘Prisioneira’, em 2018, a atriz foi chamada a brilhar na pista de ‘Dança com as Estrelas’ e recentemente anunciou o seu novo projeto na ficção nacional. A jovem artista integra o elenco da nova novela ‘Bem Me Quer’, cujas gravações irão começar em breve. "Agora posso anunciar-vos que vou fazer parte do elenco da nova novela da TVI ‘Bem Me Quer’ e não podia estar mais feliz por poder regressar a um projeto de representação. Obrigada TVI por confiarem novamente no meu trabalho", escreveu Margarida numa publicação nas redes sociais, em que não esconde o entusiasmo com o novo desafio.

Contudo, o crescimento da sua carreira no pequeno ecrã obriga a um afastamento do namorado, João Félix, de 20, que se mantém em Madrid. O casal é obrigado a manter um namoro à distância uma vez que se torna impossível conciliar o sonho da representação com o romance com o jogador do Atlético Madrid.

Prova de fogo

Nos próximos meses, Margarida terá uma agenda preenchida, com o regresso de ‘Dança Com as Estrelas’ e ainda o início das gravações do novo projeto, que obrigam à sua permanência em Lisboa. A par dos desafios profissionais, a atriz tem pela frente os exames nacionais do 12º ano, que estão previstos para os meses de julho e agosto.

Esta será mais uma prova de fogo para o jovem casal que mantém uma relação há mais de um ano e já enfrentou verdadeiros momentos de crise e tensão devido à distância e a rumores de traição.

Recorde-se que durante os meses de quarentena, Margarida optou por deixar Portugal e manteve-se em Madrid na mansão do craque, em La Finca, onde o casal aproveitou para matar saudades.

Após três meses em Madrid, Margarida Corceiro regressou há cerca de três semanas a Portugal. Decidida a matar saudades da família e a aproveitar o tempo livre antes de iniciar novos desafios, Margarida Corceiro rumou ao Algarve. O CM surpreendeu a jovem, de 17 anos, na praia da Marina, em Portimão, onde não passou despercebida nos areais, sendo reconhecida pelos populares.Estas foram as primeiras férias da jovem artista após o período de confinamento em Espanha. João Félix manteve-se em Madrid devido a compromissos profissionais.Ao lado do bailarino André Madeira, Margarida Corceiro descobriu um novo gosto pela dança. Ao longo das galas de ‘Dança com as Estrelas’, a atriz mostrou uma evidente evolução. Devido à pandemia de Covid-19, o programa foi suspenso e ainda não é conhecida data para o seu regresso.