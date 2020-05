Novo documentário revela que Princesa Diana tentou quatro vezes o suicídio

18:21

Sónia Dias

Mais de vinte anos após a morte deainda existem muitos mistérios por desvendar. ‘Being Me: Diana’ é o novo documentário sobre a Princesa do Povo e um dos mais polémicos até agora. Ao longo de quatro episódios, esta produção da DSP, que está a ser negociada com a Netflix, explora o estado de fragilidade psicológica que levou a ex-mulher do Príncipe Carlos a tentar pôr termo à própria vida quatro vezes.Uma infância difícil, um casamento fracassado e o constante escrutínio do público e da família real britânica terão levado Diana a mergulhar num estado de ansiedade e depressão que lhe provocou distúrbios alimentares.‘Being Me: Diana’ poderá ser particularmente incómodo para os filhos. Sobretudo para o mais novo, Harry, que se encontra atualmente a negociar com a Netflix vários projetos para o futuro juntamente com a mulher, Meghan Markle. "A família real recusou colaborar com esta série documental, assim como a família Spencer", adiantou uma fonte anónima ao jornal ‘The Sun’., que falam sobre os problemas que esta enfrentava antes de se divorciar do príncipe Carlos. ‘Being Me: Diana’ ainda não tem data de estreia.