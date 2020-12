Novo estúdio de Cristina Ferreira com investimento de luxo

Terminado, de vez, o programa ‘Dia de Cristina’, que fechou portas envolto em polémica, com uma vaca em estúdio a lançar o pânico [ver caixa], Cristina Ferreira começa agora a preparar o seu novo desafio, no qual vai tentar derrubar Fernando Mendes e o seu ‘Preço Certo’ nas audiências. E à semelhança do formato anterior, o novo programa – ‘Cristina ComVida’ – irá contar com um investimento de milhares. A estrela quer os estúdios feitos à sua imagem e pediu uma casa com dois andares, várias divisões e também uma horta para poder demonstrar a sua ligação ao campo.









O projeto só agora começou a ser desenvolvido, pelo que Cristina ainda não vai começar 2021 com o novo programa no ar. Os estúdios só deverão estar concluídos em fevereiro, altura em que ‘Cristina ComVida’ deverá chegar aos ecrãs da TVI.

Recorde-se que o programa causou polémica mal foi anunciado, uma vez que o conceito é exatamente o mesmo do que o programa que Cristina Ferreira tinha na SIC. Tal como no ‘Programa de Cristina’, este formato irá passar-se numa casa, onde a diretora de Ficção e Entretenimento do canal irá receber os seus convidados. O formato está registado por Cristina, a título pessoal, há vários anos.



Vaca gera onda de críticas

No último fim de semana, Cristina Ferreira preparou uma edição especial de Natal do seu programa, mas o formato não correu como o pretendido. Com uma vaca em estúdio, o animal acabou por descontrolar-se durante o direto, lançando o pânico entre os presentes. Com os apresentadores a fugirem, os olhos ficaram postos numa criança, de seis anos, que não escondeu o medo perante a situação.



Após o momento insólito, que acabou por ser controlado, os fãs arrasaram Cristina Ferreira com uma chuva de críticas, acusando a estrela de não medir as consequências das suas ideias.